"Вон!": ночью во Львове неизвестные разрисовали стены отделения «Альфа-Банка» (фото)

Неизвестные разбили стекло в двери, а также разрисовали стены помещения банка.

Во Львове сегодня, 10 декабря, ночью неизвестные повредили помещение одного из банков.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

«Неизвестные разбили стекло в двери, а также разрисовали стены помещения банка надписями. Сейчас все обстоятельства происшествия, а также причастные к этим действиям лица устанавливаются», - отметили в полиции.

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Как сообщил на своей странице в Facebook координатор ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, неизвестные в 04:00 повредили помещение «Альфа-Банка» на ул. Лычаковской, 130.

Он отметил, что неизвестные разбили стекло входной двери и оставили на стенах надписи красной краской «Альфа – геть зі Львова».

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные забросали дымовыми шашками столичный ТРЦ.