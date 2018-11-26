Неизвестные закидали дымовыми шашками столичный ТРЦ: людей эвакуировали (видео)

Дым заполнил залы ТРЦ.

В Киеве возле станции метро "Лыбидская" неизвестные закидали дымовыми шашками торгово-развлекательный центр "Ocean plaza".

Как сообщает dtp.kiev.ua, залы торгового цента заполнил дым, поситителей эвакуируют.

"Неизвестные закидали дымовыми шашками ТРЦ в Киеве: задымление в "Ocean plaza" в Киеве на Лыбедской, людей эвакуируют, на паркинге хаос, залы в дыму", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, летом праворадикалы с файерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza", в связи с тем, что там работают российские магазины и заведения питания. Они разрисовали здание и бросили у входа мертвых голубей.