Неизвестные закидали дымовыми шашками столичный ТРЦ: людей эвакуировали (видео)
17:56, 26 ноября 2018Происшествия
1717 0
Дым заполнил залы ТРЦ.
Неизвестные закидали дымовыми шашками ТРЦ в Киеве / скриншот
В Киеве возле станции метро "Лыбидская" неизвестные закидали дымовыми шашками торгово-развлекательный центр "Ocean plaza".
Как сообщает dtp.kiev.ua, залы торгового цента заполнил дым, поситителей эвакуируют.
"Неизвестные закидали дымовыми шашками ТРЦ в Киеве: задымление в "Ocean plaza" в Киеве на Лыбедской, людей эвакуируют, на паркинге хаос, залы в дыму", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, летом праворадикалы с файерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza", в связи с тем, что там работают российские магазины и заведения питания. Они разрисовали здание и бросили у входа мертвых голубей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter