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Неизвестные закидали дымовыми шашками столичный ТРЦ: людей эвакуировали (видео)

17:56, 26 ноября 2018
Происшествия
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Неизвестные закидали дымовыми шашками ТРЦ в Киеве / скриншот

Как сообщает dtp.kiev.ua, залы торгового цента заполнил дым, поситителей эвакуируют.

"Неизвестные закидали дымовыми шашками ТРЦ в Киеве: задымление в "Ocean plaza" в Киеве на Лыбедской, людей эвакуируют, на паркинге хаос, залы в дыму", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, летом праворадикалы с файерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza", в связи с тем, что там работают российские магазины и заведения питания. Они разрисовали здание и бросили у входа мертвых голубей.

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Теги: #Киев#торговый центр#дымовые шашки