Задержание футбольных фанатов в Одессе: полиция открыла уголовное производство

Уголовное производство открыто по факту порчи футбольными фанатами имущества стадиона «Черноморец». С соответствующим заявлением в полицию обратилась дирекция стадиона.

В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту порчи футбольными фанатами имущества стадиона «Черноморец», расположенного в центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, дело открыто по заявлению дирекции стадиона Приморским отделом полиции по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В полицию руководитель обратился после вчерашнего матча, прошедшего в Одессе между командами футбольных клубов «Черноморец» (Одесса) - «Ворскла» (Полтава). Во время игры, как утверждают в полиции, фанаты жгли сидения, а также вывесили большой баннер «Кремль, покайся!».

Отмечается, что болельщики мешали проведению матча и уничтожали имущество стадиона, а также создавали своими действиями угрозу безопасности присутствующих на стадионе граждан.

В субботу 12 фанатов были задержаны после окончания матча, при задержании они оказывали сопротивление.

«Именно это (нарушение порядка – УНИАН) и злостное неповиновение работникам правоохранительных органов, а не политические убеждения правонарушителей, как пытаются выставить это событие некоторые заинтересованные лица, стало причиной доставки в полицию участников событий, происходивших вчера на стадионе», - заявили в полиции.

В главке подчеркнули, что, выполняя свои полномочия, полицейские действовали в рамках закона и не допустили дальнейшего нагнетания обстановки.

В то же время по словам болельщиков, их задержали за баннер «Кремль, покайся!», а применение пиротехники не имеет отношения к инциденту, так как ультрас «это делают на каждом втором матче».

В свою очередь советник регионального главка Нацполици Руслан Форостяк сообщил, что во время матча были совершены хулиганские действия с применением мощной пиротехники, что привело к приостановке игры и «многочисленным обращениям от других зрителей и администрации в полицию».

«Однако правоохранители не вмешивались и даже не заходили непосредственно на стадион. После матча было решено доставить одного человека в административном порядке в райотдел для составления админбумаг, но его друзья пытались физически препятствовать патрульным, тактической группе выполнять свои обязанности, совершили злостное неповиновение и прибегли к физическому сопротивлению», - заявил Форостяк.

Он также утверждает, что фанаты были задержаны не на стадионе, а уже после матча на улице.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря в Одессе были задержаны 12 футбольных фанатов, нарушавших общественный порядок. В частности, в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области заявили, что во время футбольного матча между командами «Черноморец» (Одесса) и «Ворскла» (Полтава), который проходил на стадионе «Черноморец», болельщики одной из команд зажгли файеры и подожгли сиденья.