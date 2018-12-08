В Одессе задержаны 12 футбольных фанатов

Задержанные на стадионе во время футбольного матча между командами «Черноморец» (Одесса) и «Ворскла» (Полтава) зажгли файеры и подожгли сиденья.

В Одессе сегодня задержаны 12 футбольных фанатов, нарушавшие общественный порядок.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во время футбольного матча между командами «Черноморец» (Одесса) и «Ворскла» (Полтава), который проходил на стадионе «Черноморец», болельщики одной из команд, нарушали общественный порядок. В частности, они зажгли файеры и подожгли сиденья.

«Полицейские не допустили правонарушения. В Приморский отдел полиции доставлено 12 человек, некоторые из них оказали злостное неповиновение полицейским при исполнении ими служебных обязанностей», - сообщили в главке.

Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности по ст.173 ("мелкое хулиганство") и 185 ("злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского") Кодекса Украины об административных правонарушениях.