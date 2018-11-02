"Закрыла рот рукой, чтобы сын не кричал": в Одесской области мать убила своего 4-месячного ребенка (видео)
Сегодня в райцентре Подольск Одесской области задержана женщина, которая подозревается в убийстве своего 4-месячного ребенка.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, речь о младенце, о смерти которого в полиции накануне сообщил фельдшер скорой помощи, который констатировал его смерть.
Отмечается, что, по заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти младенца стала механическая асфиксия - удушение.
По словам начальника Подольского отдела полиции Николая Песчанского, на допросе у следователя женщина рассказала, что ночью мальчик сильно плакал и якобы все попытки его успокоить оказались напрасными.
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«Она утверждает, что просто закрыла сыну рот рукой, чтобы он не кричал. Ребенок затих, потому что, как выяснилось позже, задохнулся. Женщине сообщено о подозрении по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Она задержана в порядке ст. 208 УПК до избрания судом меры пресечения», - сказал Песчанский.
В настоящее время следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Как сообщал УНИАН, накануне в городе Подольск Одесской области полиция начала расследование по факту смерти 4-месячного ребенка. В полицию поступила информация от фельдшера скорой помощи, который констатировал смерть 4-месячного ребенка.
Мать умершего мальчика сообщила полиции, что сын не болел, ночью она его накормила, перепеленала и уложила спать, а утром обнаружила мертвым.