Четверо продавцов в Кривом Роге задержали грабителя в маске кота, вооруженного топором (видео)

Преступника скрутили и держали до приезда полиции.

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина в маске кота и с топором пытался ограбить магазин, однако сотрудники его обезвредили.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Четверо молодых людей из Днепропетровской области показали всем вчера, что преступники "никто", когда против них выступают совместно и вместе", - написал он на своей странице в Facebook.

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Аброськин отметил, что 42-летний преступник в маске "теперь долго будет сидеть за решеткой".

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел 30 ноября в магазине "ПроЦентр" на остановке "Юбилейная". Сотрудники скрутили преступника и держали его до приезда полиции.