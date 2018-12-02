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Четверо продавцов в Кривом Роге задержали грабителя в маске кота, вооруженного топором (видео)

21:57, 02 декабря 2018
Происшествия
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Инцидент произошел 30 ноября / скриншот

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Четверо молодых людей из Днепропетровской области показали всем вчера, что преступники "никто", когда против них выступают совместно и вместе", - написал он на своей странице в Facebook.

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Аброськин отметил, что 42-летний преступник в маске "теперь долго будет сидеть за решеткой".

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел 30 ноября в магазине "ПроЦентр" на остановке "Юбилейная". Сотрудники скрутили преступника и держали его до приезда полиции. 

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Теги: #задержание#Кривой Рог#нападение с топором