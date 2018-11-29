Видео с кадрами тарана корабля ВМС Украины пограничниками РФ в сеть случайно слила россиянка - активист

Женщине эти кадры переслал знакомый фсб-шник.

Видео тарана кораблями погранслужбы ФСБ катеров ВМС Украины в нейтральных водах возле оккупированного Крыма случайно выложила в сеть россиянка, живущая сейчас в Крыму. Ей же эти кадры переслал знакомый фсб-шник.

Об этом в социальных сетях сообщил Вадим Лабас, выложивший скрин-шоты сообщения самой россиянки Ольги Сурковой.

Читайте такжеАтака РФ на Азові: в мережі показали таран українського буксиру (відео)

«Вот три фото, рассказывающих о том, как русская женщина из Челябинска заселилась в чей то брошенный дом в Крыму. Брошенный украинцем, который уходил от оккупационных войск. Сначала она удивлялась отоплению и чуду чудному — газовому котлу. Потом впервые в жизни попробовала фрукт фейхоа. А потом выгрузила в сеть видео тарана наших катеров, который ей прислал пират из Челябинска, так же заселившийся в чьем-то брошенном доме в Крыму. Да, да. Это именно та Otvertka74, которая порадовала нас этим роликом со звуком. А историю, как она это сделала, вы можете почитать у нее в комментариях», — написал он на своей страничке в Facebook.

Кстати, аккаунт россиянки, которая выложила в сеть материал, могущий стать одним из доказательств российской агрессии в суде, все еще работает. В сообщении, которое Ольга Суркова разместила на своей страничке в Facebook, она жалуется на свое «прославление» в социальных сетях и утверждает, что квартиру арендует, а «деньги уходят в Украину».