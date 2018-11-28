Попытка «свободовцев» заблокировать ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: опубликованы фото

Представители организации "Сокол" разрисовали главный вход и стеклянные стены ТРЦ надписями "Прочь московский бизнес", "Собственность России", и "Не покупай в Оушен Плаза".

В киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza сегодня ворвались представители молодежного крыла ВО "Свобода", которые пытались заблокировать его работу.

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Корреспондент УНИАН сделал фото на месте событий. Представители организации "Сокол" разрисовали главный вход и стеклянные стены ТРЦ надписями "Долой московский бизнес", "Собственность России", и "Не покупай в Оушен Плаза".

В ТРЦ прибыл также депутат Киевсовета от "Свободы" Владимир Назаренко. За происходящим наблюдали сотрудники полиции.

Протесты правых сил в скандальном ТРЦ начались 26 ноября. Они сопровождались использованием пиротехники. Задымление на первом этаже привело к экстренной эвакуации работников и посетителей.