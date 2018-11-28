"Мы взяли под контроль Ocean Plaza": "свободовцы" объявили о захвате скандального ТРЦ в Киеве (видео)

Сегодня состоялись первые конфликтные ситуации митингующих с полицией.

В Киеве сегодня, 28 ноября, в торгово-развлекательный центр Ocean Plaza ворвались представители молодежного крыла ВО "Свобода".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает сообщество «Киев Оперативный», обнародовав соответствующее видео.

Сообщается, что сегодня состоялись первые конфликтные ситуации митингующих с полицией.

"Мы взяли под контроль торговый центр Ocean Plaza для того, чтобы он не приносил ни копейки прибыли оккупанту", – сказал в микрофон один из участников акции.

Протесты правых сил в скандальном ТРЦ начались 26 ноября. Они сопровождались использованием пиротехники. Задымление на первом этаже привело к экстренной эвакуации работников и посетителей.

Накануне, 27 ноября, участники митинга разрисовали главный вход и стеклянные стены ТРЦ надписями "Долой московский бизнес", "Собственность России", "Не покупай в Оушен Плаза".