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"Мы взяли под контроль Ocean Plaza": "свободовцы" объявили о захвате скандального ТРЦ в Киеве (видео)

14:07, 28 ноября 2018
Происшествия
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Акции продолжаются третий день / фото 112 Украина

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает сообщество «Киев Оперативный», обнародовав соответствующее видео.

Сообщается, что сегодня состоялись первые конфликтные ситуации митингующих с полицией.

"Мы взяли под контроль торговый центр Ocean Plaza для того, чтобы он не приносил ни копейки прибыли оккупанту", – сказал в микрофон один из участников акции.

Протесты правых сил в скандальном ТРЦ начались 26 ноября. Они сопровождались использованием пиротехники. Задымление на первом этаже привело к экстренной эвакуации работников и посетителей.

Накануне, 27 ноября, участники митинга разрисовали главный вход и стеклянные стены ТРЦ надписями "Долой московский бизнес", "Собственность России", "Не покупай в Оушен Плаза".

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Теги: #Киев#националисты