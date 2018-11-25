«Евробляхеры» из-за нового закона перекрыли границу с Польшей и подожгли шины (фото, видео)

Таможенники не пропускают в Украину "евробляхи" без оплаты залога.

В Волынской и Львовской областях водители автомобилей на иностранной регистрации с полуночи перекрыли пропускные пункты на границе с Польшей.

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Об этом сообщают очевидцы с места события, передает ТСН.

Как отмечается, парализовано движение на пунктах "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг", "Ягодин", "Грушев", на подъездах к границе образовались многокилометровые очереди.

По словам очевидцев, возле пункта "Ягодин" "евробляхеры" начали жечь шины, после чего на территорию таможни подъехало подкрепление пограничников.

Как выяснилось, причиной перекрытия въездов стало то, что 25 ноября вступил в силу "закон о "евробляхах", поэтому отныне водители автомобилей с иностранной регистрацией, въезжая в Украину, должны оплатить залог, который составляет в среднем 3000 евро. В противном случае людей разворачивают обратно.

Как сообщал УНИАН, сегодня вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Согласно изменениям в Таможенный кодекс, усилен контроль за перемещением и пребыванием в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

В организации «АвтоЕвроСила», которая организовала акции, выражали недовольство по поводу положений принятых изменений в Таможенный и Налоговый кодексы и заявляли, что продолжат протесты.

Проблема с нерастаможенными авто на еврономерах существует уже давно, и с каждым годом количество таких транспортных средств увеличивается. В феврале ГФС сообщала, что в Украине находятся почти 425,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тыс. - с нарушением срока пребывания.