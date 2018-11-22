На Житомирщине задержали военного-контрактника за продажу взрывчатки с Донбасса

"Клиентов" злоумышленник подыскивал на тематических интернет-форумах и через знакомых из криминальных кругов.

Сегодня в Житомирской области СБУ задержала военнослужащего-контрактника за незаконный сбыт военных средств поражения происхождением из района проведения операции Объединенных сил.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий одной из частей, дислоцированных на территории области, наладил сбыт взрывчатки и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. "Клиентов" злоумышленник подыскивал на тематических интернет-форумах и через знакомых из криминальных кругов", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали контрактника на одной из улиц Житомира во время очередной попытки сбыта двух тротиловых шашек общим весом 400 граммов и средств детонации к ним, и двух десятков патронов за 3 тыс. грн. Ранее правоохранители задокументировали продажу злоумышленником 200 патронов на сумму 4 тыс. грн.

В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили еще 5 гранат для подствольного гранатомета, средства детонации и почти 600 патронов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями ГУ Национальной полиции в Житомирской области под процессуальным руководством военной прокуратуры.