В Киеве задержан контрактник Нацгвардии за незаконный сбыт оружия

Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов незаконной реализации мужчиной оружия и боеприпасов.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве военнослужащего-контрактника Национальной гвардии, который незаконно хранил и сбывал огнестрельное оружие.

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Об этом сообщает Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Правоохранители установили, что контрактник продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции Объединенных сил. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации мужчиной оружия и боеприпасов в столице.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тыс. грн.

В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами"), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.