В Одессе СБУ перекрыла подпольный канал поставки оружия из США

Комплектующие для стрелкового оружия злоумышленники переправляли из Европы и США.

В Одессе правоохранители разоблачили организованную группировку торговцев оружием, комплектующие которого переправляли из Европы и США. Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы разоблачили организованную группировку, специализирующуюся на контрабанде и продаже огнестрельного оружия на территории Украины.

Правоохранители установили, что двое жителей Одессы организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию. «Товар» они получали через сервисы международной почтовой связи. В дальнейшем в квартире одного из злоумышленников подозреваемые собирали образцы вооружения для продажи. Клиентов подыскивали через специализированные форумы в Интернете.

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Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия представителям криминальных кругов.

Накануне во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра. Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

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