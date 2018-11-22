Одиозную Нелю Штепу срочно госпитализировали в больницу с инсультом

Нелю Штепу, которая была мэром Славянска, обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В Орджоникидзевском районном суде Харькова в очередной раз не состоялось слушание по делу в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в пособничестве боевикам"ДНР". Адвокаты Штепы сообщили, что их подзащитная госпитализирована в больницу с инсультом. Читайте такжеПодозреваемая в сепаратизме Неля Штепа отметила день рождения в одном из самых дорогих ресторанов Славянска (видео) Об этом сообщает харьковское издание "АТН". Следующее заседание по делу назначено на 24 января. Справка УНИАН. Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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