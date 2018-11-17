На Харьковщине мужчина из-за ревности чуть не убил монтировкой жену и ее подругу

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На Харьковщине 54-летний мужчина едва не убил свою жену и ее подругу из ревности.

Как сообщили в полиции области, сейчас мужчину задержали, его подозревают в двойном покушении на убийство.

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"Полицейские установили, что по месту жительства 66-летней жительницы пгт Слобожанское во время совместного распития спиртного 54-летний мужчина из-за ревности поссорился со своей 43-летней женой. Потом дома взял металлическую монтировку, вернулся в квартиру, где находились женщины, и избил их металлическим предметом", - говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября на Хмельнитчине мужчина забил битой сына в день рождения внука.