В Украине с начала снегопада произошло около 1,5 тысячи ДТП, погибли более 10 человек

За сутки в ДТП пострадали 96 человек.

В Украине за сутки, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

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Об этом пресс-служба Национальной полиции Украины сообщает в Facebook.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали 96 человек, 11 погибли.

"За минувшие сутки имеем страшную статистику. Из-за погодных условий, невнимательность, небрежность и других причин на дорогах страны произошло 1358 ДТП", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за сутки в результате снегопада зафиксировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий. По данным патрульной полиции Украины, в Киеве по состоянию на 18:00 14 ноября по спецлинии "102" поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях.

Отметим, что в Киеве сегодня утром, 15 ноября, ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. 15 ноября по состоянию на 7:00 в Киеве без осадков. Наблюдается туман, видимость 200-500 м. Синоптики предупреждают о возможном мокром снеге и гололедице на дорогах. Днем осадков не ожидается.

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