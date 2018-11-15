Столица приходит в себя после вчерашнего снегопада (видео)

В Киеве ночью убирали снег и проводили работы по ликвидации гололеда почти 340 единиц спецтехники.

В течение ночи дороги и улицы столицы убирали от снега 339 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщает пресс-служба коммунальной корпорации КК «Киевавтодор», также в работах была задействована 61 бригада по ручной уборке.

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«Уборка от снега магистральных дорог и главных улиц районного значения проводилось «большими» и «малыми» колоннами спецтехники, ведь именно такой подход обеспечивает эффективное и качественное очищение. Для уборки тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, которые обслуживают «автодоровцы», были задействованы как бригады по ручной уборке, так и малогабаритная маневренная спецтехника», - говорится в сообщении.

Кроме того, дорожники неоднократно проводили обработку посыпочными материалами дорог, тротуаров, лестничных маршей подземных пешеходных переходов, подходов к наземным переходам и остановкам общественного транспорта посыпочными материалами в связи с гололедом, образовавшимся после дождя в сочетании с минусовой температурой воздуха в среду вечером.

За сутки было использовано около 2 тыс. тонн соли и 1,5 тыс. тонн песчано-соляной смеси.

«В течение дня синоптики обещают температуру воздуха в столице около 0 градусов по Цельсию, поэтому коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей быть на дорогах внимательными и осторожными, не нарушать скоростной режим и держать дистанцию», - отмечается в сообщении.

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Кроме того в Киеве аншлаг на шиномонтажах. Несмотря на предупреждения синоптиков, большинство водителей не успели поменять летние шины. И лишь с началом снегопада бросились переобувать свои авто в зимнюю резину. Из-за этого к автомастерам образовались огромные очереди.