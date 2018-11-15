В «Борисполе» изъяли 12 тысяч смартфонов, которые пытались ввезти из Китая как личные вещи

Также изъяли аксессуары к смартфонам и компьютерам.

Из Китая в Украину через аэропорт «Борисполь» пытались провезти около 12 тысяч смартфонов и аксессуаров к ним и к компьютерам. Речь идет о сотнях USB-модемов и сотни карт памяти, жестких дисков, USB флеш-накопителей, твердотельных накопителей, модулей оперативной памяти.

Как пишет Общественное, в конце лета в Киевскую таможню Государственной фискальной службы поступил груз, отправленный из Гонконга в адрес украинской компании. Его поместили на склад временного хранения аэропорта.

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В документах было указано, что в грузе личные вещи.

Вскоре к таможенникам обратился брокер, который попросил оформить этот груз в таможенный режим транзит как таковой, поступившего в адрес предприятия-получателя ошибочно. В сообщении ГФС уточнили, что при транзитном перемещении груза компания не уплачивает предусмотренные законодательством налоги на импорт.

Позже таможенники вызвали представителей компании-получателя груза для объяснений, однако они не появились. В связи с этим таможенники проверили груз вместо указанных личных вещей обнаружили в нем партию мобильных телефонов, аксессуаров к ним и к компьютерам.

Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса (сокрытие от таможенного контроля) и изъяли груз до принятия решения суда. Его стоимость устанавливают.