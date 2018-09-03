СБУ задержала на взятке львовских таможенников (фото)

Чиновники Львовской таможни ГФС были задержаны после завершения рабочей смены.

Трех сотрудников таможенного поста «Грушев», что во Львовской области СБУ и прокуратура разоблачила на получении взяток.

Об этом сообщили в СБУ в Львовской области.

«Сотрудники СБ Украины во Львовской области совместно с областной прокуратурой разоблачили на взяточничестве трех сотрудников таможенного поста «Грушев». Таможенники систематически получали деньги за несоздание искусственных препятствий для предпринимателей во время таможенного оформления товаров. Всего оперативники спецслужбы задокументировали семь эпизодов получения взяточниками неправомерной выгоды на общую сумму в 12800 грн», - говорится в сообщении.

Чиновники Львовской таможни ГФС были задержаны после завершения рабочей смены.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.