В Киеве известному певцу разбили авто (фото)
14:53, 09 ноября 2018Происшествия
355 0
Неизвестные выбили стекло в машине артиста Арсена Мирзояна.
Мирзоян не предоставил деталей произошедшего / Styler
Украинский певец Арсен Мирзоян пожаловался на преступников, которые повредили его автомобиль. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
Неизвестные выбили стекло в машине артиста в пятницу, 9 ноября. Пока неизвестно было ли что-то украдено из автомобиля. Мирзоян не предоставил деталей произошедшего.
"Доброе утро!Грустить некогда", - написал певец.
Как сообщал УНИАН, ранее ограбили участницу шоу "Танцы со звездами" Аниту Луценко, пока она с семьей отдыхала в Доминикане.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter