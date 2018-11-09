В Киеве известному певцу разбили авто (фото)

Неизвестные выбили стекло в машине артиста Арсена Мирзояна.

Украинский певец Арсен Мирзоян пожаловался на преступников, которые повредили его автомобиль. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Неизвестные выбили стекло в машине артиста в пятницу, 9 ноября. Пока неизвестно было ли что-то украдено из автомобиля. Мирзоян не предоставил деталей произошедшего.

"Доброе утро!Грустить некогда", - написал певец.

Как сообщал УНИАН, ранее ограбили участницу шоу "Танцы со звездами" Аниту Луценко, пока она с семьей отдыхала в Доминикане.