Причиной взрывов на арсенале вблизи Ични является диверсия - прокурор

Причиной взрывов на арсенале Министерства обороны вблизи Ични Черниговской области является диверсия.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил военный прокурор Центрального региона Григорий Рябенко.

Он сообщил, что на сегодняшний день продолжается разминирование территории арсенала, поэтому окончательные размеры убытков пока установить невозможно.

"Продолжается комплексная судебная экспертиза в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Перед экспертами поставлены вопросы, которые относятся к военной, технической, баллистической составляющим. По результатам этих экспертиз будут приниматься решения. Но уже сейчас можно сказать, что причина взрывов - диверсионная деятельность с физическим проникновением на техническую территорию 6-го арсенала лиц, которые в настоящее время еще не установлены", - сказал военный прокурор.

По словам Рябенко, еще рано говорить о том, какая именно взрывчатка была заложена диверсантами и кто эти диверсанты.

"Эксперты с места детонации получили образцы почвы для исследования, и мы ждем их решения. В отношении диверсантов есть оперативные наработки СБУ, но озвучивать конкретные фамилии на сегодняшний день возможности нет", - сказал Рябенко.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий были эвакуированы более 12,5 тыс. человек.

По факту взрывов на арсенале открыто два уголовных производства - по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Для преодоления последствий взрывов выделено 100 млн грн.

24 октября было объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах.