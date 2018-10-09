Боеприпасы продолжают взрываться: в Минобороны рассказали о ситуации на арсенале возле Ични

Сейчас фиксируются взрывы боеприпасов небольших калибров и боеприпасов к стрелковому оружию.

По состоянию на 16.00 интенсивность взрывов боеприпасов на 6-м арсенале Министерства обороны вблизи города Ичня Черниговской области значительно снизилась.

Об этом с места чрезвычайного происшествия сообщил начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Алексей Чернобай, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Чернобая, сейчас фиксируются взрывы боеприпасов небольших калибров и боеприпасов к стрелковому оружию.

Также он сообщил, что значительное уменьшение задымленности территории позволило оперативному штабу по ликвидации последствий задействовать аэроразведку над местом ЧП. Осуществляется мониторинг очагов возгорания.

На месте происшествия работает три инженерные машины разграждения (ИМР) и три пожарных танка ГПМ-54. Благодаря работе специальной техники удалось значительно уменьшить территорию возгорания.

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В шести населенных пунктах работают патрули Военной службы правопорядка с целью предотвращения возможных случаев мародерства, выявления остатков боеприпасов и проведения профилактики среди местного населения.

Чернобай подчеркнул, что военнослужащие Вооруженных сил и других воинских формирований, находящихся на месте чрезвычайного происшествия, будут работать в круглосуточном режиме до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуированы более 12 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

По данным Минобороны, по состоянию на 14.00 очаги пожара на складах боеприпасов локализованы.