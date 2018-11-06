Под Одессой загорелся маслозавод, огонь быстро охватил большую площадь (фото, видео)

По состоянию на 22:40 пожар локализован на площади 1500 кв.м.

Масштабный пожар произошел во вторник, 6 ноября, на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области.

Как пишет "Думская", на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают.

Сначала из-за забора был виден только дым, однако вскоре уже можно было разглядеть огонь.

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь, полиция.

Стало известно, что ЧП произошло из-за возгорания масла в компрессорной. По состоянию на 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час уже 1500.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре в Службу спасения поступила в 19:39.

"В 19:54 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит растительное масло и горючая тара в цехе по производству маргарина. Администрацией завода осуществлена эвакуация персонала завода", - говорится в сообщении. К тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек.

По состоянию на 22:40 тушение пожара и охлаждения холодильной установки (около 7 тонн аммиака) продолжается, пожар локализован на площади 1500 кв.м.

"Угрозы распространения огня нет. Утечки вредных веществ не зафиксировано", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в пятницу вечером, 24 августа, в Мукачево Закарпатской области загорелись складские помещения "Новой почты", площадь пожара составляла более двух тысяч квадратных метров.