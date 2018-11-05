На Львовщине умер 45-летний участник АТО
12:25, 05 ноября 2018Происшествия
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По предварительным данным, причиной смерти является сердечная недостаточность.
Виктор Телегий был военным 24-й отдельной механизированной бригады
В воскресенье, 4 ноября, на территории Яворивского гарнизона скончался 45-летний военный 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
Об этом ZAXID.NET сообщил руководитель регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк.
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По предварительным данным, старший лейтенант умер из-за сердечной недостаточности, однако окончательную причину смерти установят медики.
Как сообщает «Союз ветеранов АТО Червонограда ВОЛЯ» в Facebook, умершим является артиллерист Виктор Телегий. Когда состоится панихида и порохон военного пока не известно.
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