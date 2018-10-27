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В Кривом Роге во время гонок машина въехала в зрителей, есть пострадавшие (фото, видео)

15:36, 27 октября 2018
Происшествия
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В Кривом Роге во время гонок автомобиль въехал в толпу зрителей / фото Первый городской

В Кривом Роге во время гонок на выживание автомобиль вылетел в толпу. По предварительным данным пострадало три человека, двоих забрала "скорая".

На очередном круге автомобиль вынесло в толпу зрителей, сообщает "Первый городской".

По предварительной информации, во время исполнения трюка, у водителя отказали тормоза, сообщает издание. Он въехал на полной скорости в толпу зрителей.

Видео "Первый городской. Кривой Рог"

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Киеве очевидцы разгромили такси, влетевшее в остановку с людьми.

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Теги: #Днепропетровщина#ДТП#Кривой Рог