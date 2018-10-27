В Кривом Роге во время гонок машина въехала в зрителей, есть пострадавшие (фото, видео)
15:36, 27 октября 2018Происшествия
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По предварительной информации, у водителя автомобиля отказали тормоза.
В Кривом Роге во время гонок автомобиль въехал в толпу зрителей / фото Первый городской
В Кривом Роге во время гонок на выживание автомобиль вылетел в толпу. По предварительным данным пострадало три человека, двоих забрала "скорая".
На очередном круге автомобиль вынесло в толпу зрителей, сообщает "Первый городской".
По предварительной информации, во время исполнения трюка, у водителя отказали тормоза, сообщает издание. Он въехал на полной скорости в толпу зрителей.
Видео "Первый городской. Кривой Рог"
Как сообщал УНИАН, в сентябре в Киеве очевидцы разгромили такси, влетевшее в остановку с людьми.
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