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В Киеве очевидцы разгромили такси, влетевшее в остановку с людьми (видео)

12:14, 17 сентября 2018
Происшествия
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В сети появилось видео, как люди громили автомобиль такси Uber, водитель которого влетел в остановку возле станции метро Минская.

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На опубликованных в Facebook "Киева Оперативного" кадрах видно, как очевидцы бьют ногами по лобовому стеклу авто, чтобы водитель вышел. 

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Оболони водитель такси не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП две женщины получили телесные повреждения, им оказывают медицинскую помощь.

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Теги: #Киев#ДТП#видео#водитель