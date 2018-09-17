В Киеве очевидцы разгромили такси, влетевшее в остановку с людьми (видео)
12:14, 17 сентября 2018Происшествия
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Очевидцы говорят, что сразу после аварии водитель пытался сбежать.
В сети появилось видео, как люди громили автомобиль такси Uber, водитель которого влетел в остановку возле станции метро Минская.
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На опубликованных в Facebook "Киева Оперативного" кадрах видно, как очевидцы бьют ногами по лобовому стеклу авто, чтобы водитель вышел.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на Оболони водитель такси не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП две женщины получили телесные повреждения, им оказывают медицинскую помощь.
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