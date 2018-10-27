В результате масштабного пожара на СТО в Киеве сгорели 7 автомобилей (фото, видео)
12:04, 27 октября 2018Происшествия
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Пожар охватил 500 кв. м.
На столичной СТО произошел масштабный пожар / фото kyiv.dsns.gov.ua
Сегодня около 7 утра на одной из столичных станций технического обслуживания произошел масштабный пожар.
Прибыв к месту происшествия спасатели установили, что пожар возник на территории СТО в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м. За полчаса спасателям удалось ликвидировать пожар.
"В результате пожара сгорело 3 автомобиля, а также повреждены 4 автомобиля. Сгорело и повреждено оборудование станции технического обслуживания и инструменты", - говорится в сообщении.
Причины пожара и размер нанесенных убытков устанавливаются.
Видео ГСЧС
Как сообщал УНИАН, 26 октября в Житомире из-за пожара эвакуировали посетителей крупнейшего в городе ТРЦ.
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