В результате масштабного пожара на СТО в Киеве сгорели 7 автомобилей (фото, видео)

Пожар охватил 500 кв. м.

Сегодня около 7 утра на одной из столичных станций технического обслуживания произошел масштабный пожар.

Прибыв к месту происшествия спасатели установили, что пожар возник на территории СТО в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м. За полчаса спасателям удалось ликвидировать пожар.

"В результате пожара сгорело 3 автомобиля, а также повреждены 4 автомобиля. Сгорело и повреждено оборудование станции технического обслуживания и инструменты", - говорится в сообщении.

Причины пожара и размер нанесенных убытков устанавливаются.

Видео ГСЧС

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Житомире из-за пожара эвакуировали посетителей крупнейшего в городе ТРЦ.