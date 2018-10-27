В Житомире из-за возгорания эвакуировали посетителей ТРЦ

Охрана торгового центра провела эвакуацию посетителей.

Сегодня вечером в Житомире из-за возгорания на кухне одного из заведений эвакуировали посетителей ТРЦ "Глобал".

Как сообщили УНИАН в ГСЧС в Житомирской области, сегодня вечером около 21.45 на кухне заведения общепита, расположенного в помещении торгово-развлекательного центра "Глобал" на улице Киевской, произошло возгорание масла во фритюрнице.

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Предварительно, огонь при этом перекинулся на вытяжку и возникло задымление.

Учитывая это охрана торгового центра провела эвакуацию посетителей торгово-развлекательного центра - одного из крупнейших в Украине. Сколько именно было эвакуировано людей, сейчас уточняют специалисты.

Уже 21.55 возгорание пожарным удалось локализовать.

Подробнее об этом в ведомстве пообещали сообщить позже после установления всех обстоятельств этого происшествия.