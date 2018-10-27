цей матеріал доступний українською

На Закарпатье в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибло двое людей (фото)

11:41, 27 октября 2018
Происшествия
224 0
На Закарпатье произошло смертельное ДТП с участием грузовика / фото zk.npu.gov.ua

Авария произошла около 1.00. Столкнулись микроавтобус Renault Trafic и грузовик Volvo, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Читайте такжеНа киевской кольцевой дорогое перевернулась фура, авария спровоцировала масштабные пробки (фото, видео)

"Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком Volvo, под управлением 49-летнего иностранца. В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир, возрастом около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские", - говорится в сообщении.

Медосмотр показал, что водитель грузовика был трезв.

По данному факту полиция открыла уголовное производство 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). В полиции назначили ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.

фото пресс-служба Патрульной полиции Закарпатья

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Ужгороде водитель BMW снес три электрических столба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#ДТП#Закарпатье