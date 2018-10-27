На Закарпатье в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибло двое людей (фото)

Правоохранители выяснили, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу в результате чего и произошло столкновение.

В ночь на 27 октября на трассе Киев-Чоп недалеко от поселка Кольчино Мукачевского района Закарпатской области произошло смертельное ДТП.

Авария произошла около 1.00. Столкнулись микроавтобус Renault Trafic и грузовик Volvo, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

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"Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком Volvo, под управлением 49-летнего иностранца. В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир, возрастом около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские", - говорится в сообщении.

Медосмотр показал, что водитель грузовика был трезв.

По данному факту полиция открыла уголовное производство 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). В полиции назначили ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Ужгороде водитель BMW снес три электрических столба.