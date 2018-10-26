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ДТП в Ужгороде: водитель BMW снес три электрических столба (фото)

11:10, 26 октября 2018
Происшествия
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Водитель BMW снес три электрических столба \ Mukachevo.net, фото Ernest Zawadzki

По предварительным данным, водитель черной BMW снес три электрических столба. Причиной аварии стало пренебрежение правилами дорожного движения.

Причиной аварии стало пренебрежение правилами дорожного движения \ Mukachevo.net, фото Ernest Zawadzki

Как рассказали Mukachevo.net правоохранители, заявителем ДТП был 24-летний хустянин. На место происшествия выезжал экипаж патрульной полиции. В результате ДТП никто не пострадал.

В результате ДТП никто не пострадал \ Mukachevo.net, фото Ernest Zawadzki

На водителя был оформлен протокол по ст. 124 Куоап - нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства или иного имущества.

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Теги: #ДТП#Ужгород