В Черниговской области ликвидирован пожар на территории арсенала возле Ични

Возобновляется движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе.

В Черниговской области на территории 6-го арсенала Министерства обороны неподалёку от Ични ликвидирован пожар.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«24 октября в 18:00 руководитель тушения пожара на 6-м арсенале Минобороны объявил о его ликвидации», - сообщили в ГСЧС.

«В этот же день с 18:00 возобновляется движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе. Жители могут возвращаться в свои дома. А дети с 29 октября, после завершения каникул, приступят к обучению. Соответствующее распоряжение подписала руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, исполняющая обязанности председателя Черниговской ОГА», - говорится в сообщении.

Также указано, что воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 3:00 25 октября.