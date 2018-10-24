На Сумщине расстреляли авто одного из руководителей охраняющей нефтепроводы компании (фото)

Потерпевший с огнестрельными ранениями госпитализирован. Только на автомобиле правоохранители насчитали 18 пулевых отверстий.

В Сумской области неизвестные обстреляли автомобиль одного из руководителей компании, которая охраняет нефтепроводы в трех областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, происшествие произошла 23 октября около 18.30 в селе Герасимовка Роменского района неподалёку от частного дома по улице Мира.

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«В то время, когда начальник засадной группы восточного филиала компании «Секюрайти» сидел в автомобиле Ford, ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его транспортное средство. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован. Только на автомобиле правоохранители насчитали 18 пулевых отверстий», - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и группа прокуроров во главе с заместителем прокурора Сумской области Рустамом Галаевым.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по части 2 статьи 15/части 1 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

В пресс-службе ведомства уточнили, что деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине правоохранители разоблачили нелегальный завод по производству горюче-смазочных материалов, изъяв в ходе обыска продукции на 7,4 млн грн.

Установлено, что на территорию завода в Ахтырском районе завозилось углеводородное сырье неизвестного происхождения, которое перерабатывали на бензин и дизельное топливо.

Незаконно изготовленная продукция реализовывалось без соответствующих документов.

На основании постановления суда в понедельник, 22 октября, проведен обыск на территории указанного завода. Во время следственного действия обнаружено и изъято сырье и незаконно изготовленные горюче-смазочные материалы общим объемом более 143 тонн, а также промышленное нефтеперерабатывающее оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.

Продукция нелегального завода по производству ГСМ реализовывалось как юридическим, так и физическим лицам через сети АЗС.