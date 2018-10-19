На Сумщине двор депутата забросали "коктейлями Молотова"

Пламя, которое вспыхнуло сразу же после этого, 56-летний хозяин потушил своими силами.

В пгт Степановка Сумского района неизвестные бросили во двор депутата поселкового совета несколько бутылок с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, депутату удалось собственными силами потушить огонь.

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"В дежурную часть Сумского райотдела полиции обратился депутат Степановского поселкового совета с сообщением о том, что неизвестный человек бросил ему на двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились. Пламя, которое вспыхнуло сразу же после этого, 56-летний хозяин потушил своими силами. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия).

Как сообщал УНИАН, 7 октября под Одессой взорвали автомобиль секретаря Совета объединенной общины.