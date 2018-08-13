Стали известны подробности дерзкого ограбления ювелирного магазина в Киеве (фото, видео)

Автомобиль Peugeot 307 синего цвета, на котором уехали преступники, нашли сгоревшим.

В воскресенье, 12 августа, вооруженная банда ограбила ювелирный магазин по адресу улица Щербаковского, 45 и застрелила охранника, а потом скрылась на авто Peugeot.

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Как рассказал свидетель инцидента, он слышал около пяти выстрелов. А другой очевидец добавил, что стреляли из разного оружия - это было слышно.

По предварительным данным, убит охранник - 1961 года рождения.

Автомобиль Peugeot 307 синего цвета, на котором уехали преступники, нашли сгоревшим на улице Ивана Нечуя-Левицкого, сообщает Информатор.

Злоумышленники сожгли машину и скрылись с места. Полиция обнаружила в авто упаковки от ювелирных изделий, а также пистолет и автомат.

По предварительным данным, с этого оружия застрелили охранника ювелирного магазина на Нивках.

Преступники все еще находятся в розыске.

Напомним, около 20:00 три человека в масках ворвались в магазин-ломбард по адресу улица Щербаковского, 45. Они убили охранника и вынесли драгоценности и деньги.