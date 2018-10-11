В Одессе задержали россиянина-участника дерзкого ограбления ломбарда в Киеве и убийства охранника

12 августа в Киеве трое человек ограбили ювелирный магазин-ломбард и застрелили охранника.

В Одессе сотрудники уголовного розыска киевской полиции задержали гражданина России, одного из участников разбойного нападения на ювелирный магазин-ломбард в Киеве в августе этого года.

Об этом на своей странице Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

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"Уголовный розыск полиции Киева задержал одного из нападавших на ювелирный магазин: тогда злоумышленники смертельно ранили охранника. Задержали разбойника в Одессе. Это - гражданин России. Его доставили в Киев, объявили подозрение, и он находится под стражей", - написал Крищенко.

По его словам, оперативные сотрудники и следователи работают над установлением остальных участников этого преступления.

Также Крищенко сообщил, что в рамках расследования этого преступления уже проведено 20 обысков.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в Киеве на улице Щербакова три человека ограбили ювелирный магазин-ломбард и застрелили охранника.

Полиция с помощью свидетелей установила, что трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем автомобиле Peugeot в направлении станции метро «Нивки».

Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, полицейские нашли подожженным на территории гаражного кооператива.

По факту ограбления магазина было открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.