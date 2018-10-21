РосСМИ показали «тренировочную базу» керченского стрелка (фото, видео)

Накануне нападения убийца отнёс туда все свои вещи, ноутбук, телефон и записи, после чего всё сжёг.

Российские журналисты показали место, на котором, как утверждается, тренировался стрелять и применять взрывчатку студент Владислав Росляков, устроивший кровавое нападение на колледж в оккупированной Керчи.

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Как указывается в материале «Лайфа», что Росляков стрелял, собирал и испытывал самодельные бомбы в заброшенном здании неподалеку от своего дома. Накануне нападения он отнёс туда все свои вещи, ноутбук, телефон и записи, после чего всё сжёг.

На месте, как утверждается, были найдены остатки самодельной бомбы точно такой же, какую нашли в рюкзаке Влада Рослякова. Там же валяются банка с маслом для оружия и остатки изоленты.

Местные жители рассказали, что накануне нападения на колледж слышали в районе пустыря с заброшенным домом взрывы. Это была последняя подготовка Рослякова, после которой он отправился на бойню.

Ноутбук и телефон отправят специалистам, которые получат полную информацию об их содержимом. Анализ звонков и удалённой переписки поможет прояснить, как он готовился к преступлению, а также подтвердить или опровергнуть версию о том, что Росляков действовал не один и у него были помощники.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.