Массовое убийство в Керчи: опубликованы фото всех жертв

Среди погибших в колледже Керчи – пятеро преподавателей и сотрудников, остальные – студенты.

Журналисты опубликовали фото всех жертв стрелка Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в колледже Керчи 17 октября.

Все снимки погибших в результате бойни в учебном заведении оккупированной Керчи собрало издание "КП".

Среди погибших – пятеро преподавателей, остальные – студенты.

Сотрудники и преподаватели:

Студенты:

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.