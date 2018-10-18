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В Киеве на Подоле произошло масштабное ДТП с пострадавшими (фото, видео)

13:24, 18 октября 2018
Происшествия
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На столичном Подоле в ДТП столкнулись 7 машин / фото dtp.kiev.ua

Как сообщается в группе "Киев оперативный" в Facebook, в результате аварии пострадало два человека.

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Согласно информации, столкнулись два автомобиля Mercedes (грузовик и легковушка), Volkswagen, Lada, Skoda, Lexus и Ford.

По предварительным данным, у водителя легковушки Mercedes 1998 года рождения случился приступ эпилепсии, в результате чего он не справился с управлением и на скорости въехал в Lada. Она, в свою очередь, столкнулась с Volkswagen и Lexus, а последний врезался в грузовик, который въехал в Skoda, а та - в Ford.

Водителей Mercedes и Lada госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте.

Как сообщал УНИАН, 16 октября под Киевом легковушка влетела в грузовик, три человека погибли.

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Теги: #Киев#ДТП