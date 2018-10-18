В Киеве на Подоле произошло масштабное ДТП с пострадавшими (фото, видео)

По предварительным данным, у водителя легковушки Mercedes 1998 года рождения случился приступ эпилепсии, в результате чего он не справился с управлением. Всего в ДТП столкнулись 7 машин.

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