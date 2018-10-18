В Киеве на Подоле произошло масштабное ДТП с пострадавшими (фото, видео)
В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой произошло ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей.
Как сообщается в группе "Киев оперативный" в Facebook, в результате аварии пострадало два человека.
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Согласно информации, столкнулись два автомобиля Mercedes (грузовик и легковушка), Volkswagen, Lada, Skoda, Lexus и Ford.
По предварительным данным, у водителя легковушки Mercedes 1998 года рождения случился приступ эпилепсии, в результате чего он не справился с управлением и на скорости въехал в Lada. Она, в свою очередь, столкнулась с Volkswagen и Lexus, а последний врезался в грузовик, который въехал в Skoda, а та - в Ford.
Водителей Mercedes и Lada госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте.
Как сообщал УНИАН, 16 октября под Киевом легковушка влетела в грузовик, три человека погибли.