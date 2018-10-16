Под Киевом легковушка влетела в грузовик, три человека погибли

Водитель и двое пассажиров легкового авто погибли на месте происшествия.

На трассе Киев-Ковель возле села Поташня в Киевской области произошло ДТП, в котором погибли три человека.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Киевской области. Отмечается, что авария произошла сегодня около 7 утра. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Scania.

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«По предварительным данным водитель легковушки выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком. В результате чего 51-летний водитель и двое пассажиров автомобиля «Volkswagen» от полученных травм погибли на месте аварии», - говорится в сообщении.

На месте аварии работают правоохранители и медики. Полицейские опрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства ДТП и личные данные других участников происшествия.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в результате ДТП на проспекте Шухевича в Киеве погибли два человека, еще четверо - травмированы.