Под Днепром ночью сгорел цех по производству резиновой обуви

Огнем уничтожена крыша здания цеха, оборудование, резиновые изделия и повреждены стены.

В городе Подгородное вблизи Днепра сегодня ночью сгорел цех по производству резиновой обуви.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, информация о пожаре в службу спасения «101» поступила в 2:33.

«Огнем уничтожена крыша здания цеха, оборудование (станки), резиновые изделия и повреждены стены на общей площади 360 кв. м», - говорится в сообщении.

В 4:19 пожар был локализован и в 5:22 ликвидирован.

Причина происшествия устанавливается правоохранительными органами.

К ликвидации пожара были привлечены 23 человека личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.