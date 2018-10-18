Под Днепром ночью сгорел цех по производству резиновой обуви
12:21, 18 октября 2018Происшествия
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Огнем уничтожена крыша здания цеха, оборудование, резиновые изделия и повреждены стены.
К ликвидации пожара были привлечены 23 чспасателя \ фото УНИАН
В городе Подгородное вблизи Днепра сегодня ночью сгорел цех по производству резиновой обуви.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, информация о пожаре в службу спасения «101» поступила в 2:33.
«Огнем уничтожена крыша здания цеха, оборудование (станки), резиновые изделия и повреждены стены на общей площади 360 кв. м», - говорится в сообщении.
В 4:19 пожар был локализован и в 5:22 ликвидирован.
Причина происшествия устанавливается правоохранительными органами.
К ликвидации пожара были привлечены 23 человека личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.
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