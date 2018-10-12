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В центре Харькова ночью сгорели пять авто, от пожара едва спасли соседнюю многоэтажку (видео)

13:49, 12 октября 2018
Происшествия
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В Харькове произошел масштабный пожар / скриншот - ТСН

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Как сообщается в сюжете ТСН, от огня едва удалось спасти соседнюю многоэтажку. Загорелись легковые авто, припаркованные во дворе. Какая из машин вспыхнула первой – сейчас устанавливают эксперты

Отмечается, что огонь быстро распространился по парковке и вплотную приблизился к соседней элитной новостройке. Пламя было несколько метров высотой и перебросилось на балкон на первом этаже.

Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось полтора часа. Пострадавших нет.

В начале сентября сообщалось, что в Харьковской области произошел лесной пожар площадью около 10 гектаров.

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Теги: #пожежа#автомобили#Харків