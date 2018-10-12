В центре Харькова ночью сгорели пять авто, от пожара едва спасли соседнюю многоэтажку (видео)
13:49, 12 октября 2018Происшествия
409 0
Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось полтора часа.
В Харькове произошел масштабный пожар / скриншот - ТСН
В центре Харькова в результате пожара рано утром дотла выгорели пять автомобилей.
Читайте такжеНа шахте в Торецке произошел выброс угля, есть погибший
Как сообщается в сюжете ТСН, от огня едва удалось спасти соседнюю многоэтажку. Загорелись легковые авто, припаркованные во дворе. Какая из машин вспыхнула первой – сейчас устанавливают эксперты
Отмечается, что огонь быстро распространился по парковке и вплотную приблизился к соседней элитной новостройке. Пламя было несколько метров высотой и перебросилось на балкон на первом этаже.
Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось полтора часа. Пострадавших нет.
В начале сентября сообщалось, что в Харьковской области произошел лесной пожар площадью около 10 гектаров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter