Катастрофа Су-27: прокуратура изъяла документы на самолет и допрашивает свидетелей

На месте трагедии работают военные прокуроры, представители Минобороны и специалисты авиационно-технической лаборатории.

Военная прокуратура изъяла летную документацию и документы на истребитель Су-27, который разбился накануне в Винницкой области, проводятся допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета.

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Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры Центрального региона Украины. Отмечается, что группа военных прокуроров Винницкого гарнизона продолжает осмотр места трагедии вместе с представителями Минобороны и специалистами авиационно-технической лаборатории.

«В настоящее время на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъята летная документация и документы на самолет. Сейчас продолжаются допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и тому подобного», – указано в сообщении.

Напоминается также, что по факту катастрофы открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины - «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Напомним, 16 октября около 17 часов в Винницкой области упал военный самолет Су-27 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Истребитель выполнял учебно-боевой полет в рамках учений "Чистое небо-2018".

Сообщалось о двух погибших пилотах, один из которых - гражданин США. В Военно-воздушных силах США подтвердили, что к аварии истребителя Су-27 во время международных учений “Чистое небо-2018” на Винниччине был причастен американский пилот, однако не стали уточнять его судьбу.