США подтвердили участие американского военного в катастрофе Су-27 на Виннитчине

В сообщении не уточняется, что именно произошло с пилотом.

В Военно-воздушных силах США подтвердили, что в аварию истребителя Су-27 во время международных учений “Чистое небо-2018” на Виннитчине был вовлечен американский пилот.

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Об этом сообщает командование Воздушных сил США в Европе и Африке.

"Мы видели отчеты, в которых сообщалось о жертве с США, и можем подтвердить, что военнослужащий Соединенных Штатов был вовлечен в инцидент. Сейчас проводится расследование и мы предоставим больше информации, как только она появится", - говорится в нем.

Между тем, в сообщении не уточняется, что именно произошло с пилотом.

Напомним, в Винницкой области упал военный самолет Су-27 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Истребитель выполнял учебно-боевой полет в рамках учений "Чистое небо-2018".

Сообщалось о двух погибших пилотах, один из которых - гражданин США. В ВСУ утверждают, что оба пилота, которые погибли в результате падения истребителя Су-27 на Винничине, скорее всего, были украинцами.