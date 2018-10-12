На Днепропетровщине трамвай сошел с рельсов, раскрутился и вылетел на тротуар (видео)

Под колесами трамвая треснула рейка.

Взбешенный трамвай. В центре Каменского в Днепропетровской области вагон сошел с рельсов, раскрутился и пронесся по асфальту несколько метров.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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На своем пути разбил три припаркованные машины и вылетел на тротуар. Чудом обошлось без пострадавших: машины стояли пустые, а на тротуаре не было пешеходов.

От жилого дома, на который бросило трамвай, его отделяло несколько метров. К счастью, пассажиров в салоне не было. Сам водитель отделался испугом. Уже известно, что "взбесился" трамвай из-за рейки, которая треснула у него под колесами.