В центре Одессы трамвай сбил 90-летнюю женщину

Женщина-водитель трамвая пока не может дать объяснения о случившемся в связи с тем, что после ДТП госпитализирована в прединсультном состоянии.

В центре Одессы трамвай смертельно травмировал 90-летнюю женщину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, вчера около 16.00 на улице Старопортофранковской, возле дома № 71, произошло ДТП с участием трамвая.

В частности, во время движения по Старопортофранковской (со стороны улицы Раскидайловской в сторону улицы Градоначальницкой) трамвай совершил наезд на женщину-пешехода. В результате происшествия женщина, 1928 года рождения, была доставлена в больницу с диагнозом: травматическая ампутация нижней части голени, травматический шок.

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«Материалы аварии оформлены следователем. Причина происшествия будет установлена в ходе следственных мероприятий», - отметили в пресс-службе.

В коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» УНИАН сообщили, что впоследствии 90-летняя женщина умерла. По предварительным данным, потерпевшая вышла из трамвая и начала его обходить, в тот момент, когда вагон тронулся с места на разрешающий для него зеленый сигнал светофора. Как отметили в руководстве КП, точной информации о происшествии пока нет, так как женщина-водитель трамвая пока не может дать показания (объяснения) о случившемся в связи с тем, что после ДТП госпитализирована в прединсультном состоянии.

На предприятии начата соответствующая проверка.