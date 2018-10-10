Вблизи Ични началось разминирование территории вокруг складов с боеприпасами

Вчера было отработано более 30 заявок по обезвреживанию выявленных взрывоопасных предметов.

На Черниговщине началась операция по разминированию территории в радиусе 16 км вокруг арсенала с боеприпасами, расположенного вблизи Ични.

Как сообщает департамент по вопросам информационной деятельности и связам с общественностью Черниговской облгосадминистрации, об этом шла речь во время заседания оперативного штаба в ОГА.

Согласно сообщению, началась операция по обследованию и разминированию территории и подъездных путей вокруг арсенала боеприпасов. Вчера соответствующие службы отработали более 30 заявок по обезвреживанию выявленных взрывоопасных предметов. Сегодня на очереди - еще 38.

«Пока продолжается разминирование, возвращаться в населенные пункты опасно. Обо всех рисках самовольных действий население должно быть информировано. Актуальным является вопрос обеспечения качественного горячего питания для пиротехников и других специалистов, работающих там круглосуточно», - отметила заместитель председателя ОГА Наталья Романова.

Читайте такжеНа Черниговщине эвакуированные из-за взрывов на складах жители Ични возвращаются в свои дома (видео)

Также она подчеркнула необходимость обеспечения людей, в том числе с инвалидностью, которые отказались от эвакуации.

Еще один вопрос повестки дня - оперативное редактирование списков нужд и отработка логистики приема гуманитарной помощи.

«На трагедию откликнулись волонтерские организации Черниговской и других областей, которые подготовили большие грузы. Сейчас наибольшая необходимость - в строительных материалах и продуктах длительного срока хранения», - уточнили в Черниговской ОГА.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуировано более 12,5 тысячи человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.