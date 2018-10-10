Кровавое ДТП в Харькове: результаты комплексной экспертизы пересмотрят

По словам адвоката Дронова, в среднем такая процедура может занять 2-3 недели.

В Харькове суд решил пересмотреть результаты комплексной экспертизы по делу о смертельном ДТП, которое произошло на ул. Сумской 18 октября прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство в Киевский районный суд Харькова на сегодняшнем заседании подал защитник одного из участников ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

По утверждению адвоката, результатам экспертизы он не доверяет.

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«Необходимо провести комплексную экспертизу по всем видеозаписям и всем имеющимся у суда материалам, чего не было сделано во время досудебного расследования. Я считаю, что экспертиза была проведена с нарушениями и не объективно, поскольку ни разу не были исследованы все материалы уголовного производства и все имеющиеся у органа предварительного расследования видеозаписи. В среднем такая процедура может занять 2-3 недели», - отметил Перепелица.

Судья решил удовлетворить ходатайство защитника.

Следующее заседание состоится 16 октября.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса», под управлением 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар, где сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.