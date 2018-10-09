Взрывы на складе боеприпасов возле Ични: все подробности (фото, видео)

Взрывами на военных складах охвачено 10% территории. Сейчас взрывы продолжаются, территория задымленная, что затрудняет ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Ночью, в 3:30 на 6-м военном арсенале вблизи города Ичня на Черниговщине начались взрывы.

В связи со взрывами в Ичне на 6-м арсенале по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры.

Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Взрывы в Ичне

Взрывами на военных складах охвачено 10% территории. Взрывы произошли в четырех местах. Сейчас взрывы продолжаются, территория задымленная, что затрудняет ликвидацию чрезвычайной ситуации.

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Фото и видео взрывов в Ичне

В соцсетях очевидцы сообщают, что люди даже пешком покидают город. По их словам, взрывы слышны далеко за пределами населенного пункта. В домах местных жителей дрожали люстры и вылетали стекла в окнах.

"У нас слышны взрывы, зарево видно, снаряды разлетаются во все стороны. Слышно было, что полетели туда самолеты. А так люди разбегаются в разные стороны", - сообщают очевидцы.

Эвакуация из-за взрывов в Ичне

Из зоны возможного поражения эвакуированы около 10 тыс. человек. Из 3 и 5-километровой зоны поражения все жители в настоящее время эвакуированы.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется.

Расследование взрывов в Ичне

Военная прокуратура Центрального региона открыла уголовное производство по факту взрывов на территории военного арсенала вблизи города Ичня в Черниговской области.

Производство открыто по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины "Небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения".

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко созвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине.

Причины взрывов в Ичне

Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины отрабатывает версию о возможной диверсии.

По мнению журналиста Юрия Бутусова, сильные взрывы на 6-м арсенале боеприпасов в Ичне Черниговской области – это результат диверсии РФ. Он подчеркнул, что Ичня находится ближе всего к РФ и «туда беспилотник также долетит, как долетел до Балаклеи».