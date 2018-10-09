Журналист: взрывы в Ичне произошли из-за диверсии РФ и еще три больших арсенала находятся под угрозой

Журналист подчеркнул, что Ичня находится ближе всего к РФ и «туда беспилотник также долетит, как долетел до Балаклеи».

Сильные взрывы на 6-м арсенале боеприпасов в Ичне Черниговской области – это результат диверсии РФ.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

«Сватово-Балаклея-Калиновка-Ичня. Разумеется, скорее всего, это очередная диверсия РФ, которая централизованно уничтожает запасы наших боеприпасов», – пишет Бутусов.

«Сейчас, конечно, опять пойдут слухи о ревизиях, что, мол, сами воруют и подрывают. Но все это чушь. Во-первых, ворам взрывать склады не стоит, они никаких ревизий не боятся, им склады наоборот - целые нужны, наши старые боеприпасы никто не стремится уже похищать, они уже все давно превысили предельные сроки хранения и нуждаются в проверке и переснаряжении. Во-вторых, никаких следов продажи фрагментов боеприпасов или целых боеприпасов нет, а за если бы что-то кто-то хотел украсть после Балаклеи и Калиновки, то уже давно бы засветились эти предметы. Так что это диверсия - это, как обычно, неприятно слышать тем, кто отвечает за наземную охрану и за ПВО о беспилотников, но это диверсия», – отметил журналист.

Он подчеркнул, что Ичня находится ближе всего к РФ и «туда беспилотник также долетит, как долетел до Балаклеи». «Так что не воровство это, это нападение», – делает вывод Бутусов.

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«Ичня – один из немногих оставшихся у нас крупных складов боеприпасов, осталось всего три больших склада! Я написал это 2-го октября 2017 года, предупреждал об угрозе именно Ичне, сейчас надо предупредить и жителей трех оставшихся больших складов», – написал эксперт.

По его информации, у Украины остается 14 складов боеприпасов всего и сейчас также под угрозой: 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358), 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588) и 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)

«Основной проблемой при катастрофе в Калиновке и Балаклее была нехватка личного состава и инженерной техники на арсеналах, что не обеспечивает нормальную охрану, рассредоточение и укрытие боеприпасов. Пополнение личным составом позволило бы быстро усилить безопасность арсеналов, что предусмотрено множеством самых строгих решений и нормативных документов. Надо прикрыть склады средствами ПВО. Украина должна обеспечить безопасность критических объектов, необходимых для обороны страны, и силы и средства для этого есть уже сейчас. Общество доверяет реальным делам, а забалтывание любого кризиса приводит только к утрате доверия», – резюмирует Бутусов.

Как сообщал УНИАН, ночью, в 3:30 на 6-м военном арсенале вблизи города Ичня на Черниговщине начались взрывы. Сейчас проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы. О вероятных причинах взрывов пока не сообщается.