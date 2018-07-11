В Харькове в результате столкновения с авто на месте ДТП погибли два мотоциклиста (фото, видео)

Водитель иномарки задержан, ему объявлено о подозрении.

В Харькове в результате столкновения с легковым автомобилем погибли два мотоциклиста.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о том, что на улице Мира столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и два мотоцикла Suzuki, поступила в полицию вчера, 10 июля, в 19:50.

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По сведениям полиции, в результате ДТП оба водителя мотоциклов в возрасте 35 и 33 лет от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля, 38-летний житель Харькова, госпитализирован в больницу с травмой правого глаза. В салоне иномарки также находились его жена и двое детей. Никто из них не пострадал.

Также в результате ДТП технические повреждения получил ВАЗ-2106, который пустой стоял на обочине.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель иномарки задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП в Киевской области в понедельник, 9 июля, погиб сотрудник дорожной службы.